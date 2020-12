I bambini dI Guidizzolo com’erano una volta: al via la mostra online

GUIDIZZOLO – Si apre dopdomani, proprio fra Santa Lucia e Natale, due feste magiche per i bimbi, la mostra online dedicata ai più piccoli che prende il nome de “I bambini di Guidizzolo”. La mostra, visitabile esclusivamente online in virtù dei decreti e delle norme di contenimento del Covid, racconta virtualmente come vivevano i bimbi del paese nel periodo tra fine Ottocento e metà Novecento, percorrendo argomenti trasversali come religione, scuola, divertimento, lavoro e quotidianità in generale. «La mostra – afferma il sindaco Stefano Meneghelli – è frutto di uno studio durato più di due anni, attraverso la ricerca di foto e cartoline fra famiglie locali, collezionisti e archivi. Questa lunga e minuziosa ricerca è sfociata in un libro che sarà disponibile dai prossimi mesi, fortemente voluto dal comune e dalla nostra amministrazione comunale. Il volume è stato curato dal professor Costantino Cipolla ed è intitolato “Sotto l’onda di eventi epocali – Storia iconico-sociale di Guidizzolo dalla fine dell’Ottocento a metà Novecento”. Voglio ringaziare – conclude Meneghelli – la Regione per il patrocinio, la Provincia , il Comune di Guidizzolo la Fondazione Bam e la Fondazione Comunità mantovana che hanno creduto nel progetto». Il volume è edito da FrancoAngeli, che tratta diversi ambiti fra cui anche quello scelto per la mostra. L’esposizione è visitabile da domani accedendo al sito del Comune (comune.guidizzolo.mn.it).