Alcol e droga al volante: denunciate 5 persone

MANTOVA I Carabinieri della Compagnia di Mantova, su disposizione e coordinamento del Comando Provinciale dei Carabinieri di Mantova, nelle giornate dal 5 all’8 aprile u.s. hanno eseguito un mirato servizio di controllo coordinato straordinario in Mantova e provincia per esigenze di prevenzione generale ed in particolare per contrastare i reati contro il patrimonio e la detenzione e l’assunzione di sostanze stupefacenti soprattutto nei pressi di esercizi pubblici e dei parchi pubblici frequentati da giovani ed adolescenti e prevenzione del fenomeno della c.d. “Movida Selvaggia”.

Nello specifico si è proceduto al controllo delle principali piazze e vie di circolazione nonché alcuni parchi ed esercizi pubblici identificando numerose persone e mezzi nonché si è proceduto al controllo di quattro attività commerciali, in quest’ultimo caso senza rilevare infrazioni.

Nel corso delle operazioni sono state deferite a piede libero due persone per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, tre per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, una persona per evasione poiché si allontanava dal luogo di detenzione senza l’autorizzazione del Giudice che procede e in assenza di giustificato motivo, una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e segnalati alla Prefettura di Mantova due cittadini perché a seguito di perquisizione personale venivano trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Nello specifico venivano sequestrati penalmente gr. 0,7 di cocaina e gr. 10,79 di hashish mentre sono stati sequestrati amministrativamente, in attesa di determinazioni della locale Prefettura, due sigarette “artigianali”.

Il servizio straordinario di controllo del territorio si è aggiunto ai quotidiani notturni e diurni servizi perlustrativi svolti dalle locali Stazioni dei Carabinieri dislocate nella provincia e dalle gazzelle del Nucleo Operativo e Radiomobile che già da alcuni mesi il Comando Provinciale Carabinieri di Mantova ha organizzato per esigenze di prevenzione generale ma anche per bloccare sul nascere eventuali fenomeni delittuosi.

Per questo motivo i Carabinieri auspicano che i cittadini segnalino tempestivamente al NUE 112 eventuali movimenti sospetti di persone o mezzi.