Suzzara: il centro prelievi Avis si amplia, c’è l’ok del Comune

SUZZARA I locali di proprietà comunale situati in via Gina Bianchi utilizzati dall’associazione Avis Suzzara come sede e centro prelievi, saranno presto amplianti per favorire un maggior servizio: il Comune di Suzzara, tramite un atto di delibera, ha infatti confermato il via libera all’associazione, per avviare il progetto di conversione dello spogliatoio adiacente, in un nuovo spazio ove condurre la procedura di donazione. Stando infatti alle parole del direttivo Avis, a seguito dell’emergenza sanitaria, i locali hanno richiesto una redistribuzione delle postazioni, al fine di salvaguardare le distanze di sicurezza e le norme sanitarie in essere, sottraendo al contempo uno spazio utile al servizio. L’associazione, tenuto conto della nuova normativa, ha così deciso di richiedere al Comune di Suzzara la possibilità di estendere e ampliare gli spazi dedicati al servizio di donazione del sangue. Il vicino spogliatoio sarà pertanto trasformato in uno spazio dove svolgere visite e prelievi: nel concreto, l’intervento, che non richiederà modifiche strutturali, ma semplicemente la riorganizzazione degli ambienti con la sostituzione delle pavimentazioni e l’inserimento di muri in cartongesso, introdurrà un’area dedicata alla visita, una zona prelievo e la parte ristoro, a cui i donatori si affidano una volta conclusa la donazione. Al momento il progetto si trova in una fase iniziale, l’associazione infatti attende tutte le autorizzazioni per provvedere al progetto di cui la stessa si farà carico.