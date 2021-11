Con il Fai a Mantova nella storia di chiese e cimiteri

MANTOVA – Archiviate con successo le Giornate Fai d’Autunno dello scorso ottobre, la Delegazione Fai di Mantova ed il Gruppo Fai di Castiglione delle Stiviere propongono per il mese di novembre tre itinerari speciali volti alla valorizzazione di luoghi molto frequentati ma poco conosciuti. Il 21 novembre la Delegazione Fai di Mantova organizza visite guidate speciali alla Chiesa di Ognissanti, in Corso Vittorio Emanuele II a Mantova. Si inizia alle ore 15 con un turno esclusivo riservato agli iscritti Fai, accompagnati direttamente dall’arch. Nicola Sodano, il quale si è recentemente occupato del restauro della chiesa, e dal prof. Paolo Bertelli, storico dell’arte, ricercatore e collaboratore della Voce, che racconterà la storia di questo luogo e delle sue trasformazioni nel corso dei secoli. Altri turni aperti a tutti sono previsti alle ore 16, 17 e 18, durante i quali i visitatori saranno accompagnati dai volontari Fai di Mantova. Per la visita è previsto il versamento di un contributo da 8 euro a 15 euro, differenziato per iscritti Fai e non iscritti. Prenotazione obbligatoria.

Il 28 novembre sempre la Delegazione Fai di Mantova propone una suggestiva visita guidata al Cimitero Monumentale di Borgo Angeli. Realizzato a partire dal 1797 per ordine del comandante in capo del Mantovano, il generale francese Miollis, il Cimitero Monumentale di Mantova fu oggetto di continui ampliamenti pur in assenza di un progetto organico, tanto che presentò a lungo un aspetto incompiuto, poco decoroso e inadeguato per una città ormai entrata a far parte del Regno d’Italia (1866) e diventata capoluogo di provincia. Ad accompagnare lungo il percorso sarà la dott.ssa Lara Casali, storica dell’arte e guida turistica, membro del direttivo dell’Associazione GTI-Guide Turistiche Italiane. E’ previsto un turno alle ore 15, ma in caso di molte richieste partirà un ulteriore turno alle ore 10. In caso di posti esauriti al turno delle 15, è possibile iscriversi alla lista d’attesa: se viene raggiunto il numero di minimo di prenotati anche per il secondo gruppo, gli iscritti alla lista d’attesa verranno avvisati via mail. Il contributo previsto è di 10 euro per gli iscritti al Fai e per gli iscritti all’Associazione Pepitosa in Carrozza, e di 15 euro per i non iscritti.

Infine il 13 novembre, il Gruppo Fai di Castiglione delle Stiviere e dell’Alto Mantovano propone una visita eccezionale alla maestosa chiesa di San Michele Arcangelo di Monzambano, che domina la valle del Mincio. In compagnia della storica dell’arte Stefania Verità si scopriranno le opere dei maestri dell’Accademia Cignaroli tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo e con l’arch. Daniele Spazzini verrà analizzata l’architettura tardo barocca della chiesa, dedicata all’arcangelo Michele, protettore nelle battaglie, nelle pestilenze, santo che aiuta nell’attraversamento dei fiumi e ricordato per aver difeso la fede in Dio contro Satana. Due i turni programmati, alle 15 e alle 16, ed è previsto il versamento di un contributo a partire da 6 euro per i non iscritti Fai e 3 euro per gli iscritti Fai. Per informazioni: castiglionedellestiviere@gruppoFai.fondoambiente.it.