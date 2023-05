CRI: inizia domani il Festival “Storie di Umanità”

CASTIGLIONE / SOLFERINO Da domani al 21 ottobre 2023 il Museo Internazionale della Croce Rossa (MICR) ospiterà il Festival “Storie di Umanità”, giunto alla seconda edizione. Castiglione delle Stiviere e Solferino saranno teatro di una kermesse unica che celebra la forza e la diversità, dell’esperienza umana, attraverso le parole e la musica. Alla rassegna parteciperanno autori e artisti di caratura nazionale che condivideranno le loro storie di umanità attraverso la poesia, la musica e la narrativa. “Storie di Umanità” è un Festival per tutti coloro che cercano ispirazione, conoscenza e connessione; per coloro che vogliono esplorare la bellezza e la complessità dell’esperienza umana e scoprire come la parola e la musica possono unire le persone e creare un senso di comunità. Lo scorso anno il Museo Internazionale della Croce Rossa si è confermato un importante punto di riferimento per tutto il territorio per la diffusione di arte, musica e letteratura, ospitando centinaia di persone nei vari incontri che si sono tenuti nel giardino del MICR. Visto l’importante calendario di appuntamenti ci si attende una stagione ancora più intensa, capace di abbracciare ulteriormente il territorio e le realtà presenti nonché le istituzioni, con un’offerta culturale che porrà al centro di tutto il primo dei principi della Croce Rossa Italiana, ovvero l’Umanità, in un territorio che è stato fonte di ispirazione dell’Associazione. Il Festival ospiterà anche due importanti iniziative: il progetto “L’Atelier del pane”, dell’artista Ilaria Turba, in collaborazione con Mutty Spazio di Cultura, e i “Walkabout ” sui luoghi della memoria, di Carlo Infante, massimo esponente del performing media, changemaker e presidente di Urban Experience. Quest’anno il Festival dedicherà numerose attività rivolte alla popolazione. Saranno infatti disponibili delle navette dei Comitati di Solferino e Castiglione delle Stiviere della Croce Rossa che faranno da spola tra il MICR e i paesi vicini; sarà inoltre disponibile un servizio di trasporto per disabili. Entrambe queste iniziative saranno gestite con prenotazione telematica: sarà sufficiente scrivere una email con i propri dati ad un indirizzo dedicato, o compilare un form, per beneficiarne.

