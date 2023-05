Legambiente premia i Comuni ricicloni, 35 gestiti da Mantova Ambiente

MANTOVA Sono 35 i Comuni gestiti da Mantova Ambiente giudicati meritevoli da Legambiente di ricevere l’attestato di “Comuni Rifiuti Free 2022” per aver prodotto meno di 75 chili di rifiuti per abitante all’anno. Si è svolta ieri, nella sede del Gruppo Tea, la premiazione delle realtà locali che sono state in grado di contenere e ridurre i quantitativi di rifiuto indifferenziato destinato allo smaltimento in discarica. Nella classifica di comuni ricicloni il mantovano è sempre nelle posizioni migliori a livello lombardo: è un “territorio da AAA” registrando, infatti, da anni la percentuale più alta di comuni rifiuti free (70,3%), la percentuale più alta di cittadini rifiuti free (59,3%), la percentuale più alta di raccolta differenziata (86,6%). Questi i Comuni virtuosi che hanno ricevuto l’attestato dal presidente di Legambiente nazionale, Stefano Ciafani, e da quello lombardo, Barbara Meggetto: Bagnolo San Vito, Borgo Mantovano, Borgocarbonara, Bozzolo, Casalmoro, Casalromano, Castel d’Ario, Castelbelforte, Castellucchio, Ceresara, Gazzuolo, Gonzaga, Magnacavallo, Marcaria, Marmirolo, Moglia, Monzambano, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Rivarolo Mantovano, Roncoferraro, Roverbella, Sabbioneta, San Giacomo delle Segnate, San Giorgio Bigarello, San Giovanni del Dosso, San Martino dall’Argine, Sermide e Felonica, Solferino, Suzzara, Volta Mantovana. Durante l’evento di premiazione, Stefano Ciafani, e Alessandro Beltrami, amministratore delegato di Mantova Ambiente, hanno affrontato e approfondito i temi dell’economia circolare, della riduzione dei rifiuti con un’attenzione particolare alle prospettive del settore ambiente e alle nuove sfide imposte dal Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (Prgr) al 2027. «Da anni la provincia di Mantova è in testa alla classifica dei Comuni Rifiuti Free di Legambiente con un grande numero di esperienze», ha dichiarato il presidente nazionale di Legambiente. «Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto dai 35 Comuni serviti da Mantova Ambiente. La provincia virgiliana nel territorio lombardo si distingue da anni per l’elevata percentuale di raccolta differenziata, un punto di partenza importante per dirigerci verso gli obiettivi europei che puntano sul riciclo effettivo dei materiali (65%, tasso di riciclo effettivo dei rifiuti urbani al 2035)», ha commentato l’amministratore delegato di Mantova Ambiente.