La chirurgia diventa “mini”: incontro pubblico con l’equipe del dottor Ismail dell’ospedale di Suzzara

SUZZARA – L’ospedale Montecchi di Suzzara insieme alle associazioni O. Zuccati, Cronache Sanitarie, Il Seme, Avo, Avis e Auser organizza un appuntamento di informazione sanitaria. Al centro dell’incontro, la nuova chirurgia mininvasiva addominale, una frontiera tecnologica che permette recuperi post-operatori molto più rapidi, assenza di traumi significativi e una drastica riduzione delle complicazioni. L’evento vedrà come protagonista il dottor Ayman Ismail, nuovo responsabile del reparto di Chirurgia Generale; al suo fianco la sua equipe composta dai dottori Giulia Fanny Cabri, Cristina Porrini, Gianluca Occelli, Marco Bindi, Davide Bertocco e Marco Tresoldi. L’appuntamento è fissato per giovedì 30 aprile alle ore 17.30, presso il Centro Sociale di viale Libertà 32, a Suzzara. L’ingresso è libero e gratuito per tutti i cittadini interessati.​