Volley Serie A2 femminile – Casalmaggiore in passerella al Teatro Vittoria di Viadana

VIADANA Dopo la salvezza ottenuta all’ultima partita nella stagione scorsa la Vb Casalmaggiore riparte da Viadana. Un ritorno dopo una decina d’anni e il crollo del tetto del PalaFarina ora rimesso a nuovo e pronto a tornare ad ospitare le rosa. Martedì sera la presentazione della squadra presso il teatro Vittoria e di un nuovo progetto che coinvolge il territorio. E’ quanto hanno sottolineato nei loro interventi il sindaco di Viadana Nicola Cavatorta, il sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni e l’assessore alla sport del Comune di Viadana Alessandro Cavalalri. Dopo aver dato spazio a sponsor storici come Apis e Stabili Tai Aguero, ospite d’onore, ha raccontato la sua storia personale e come è arrivata in Italia e ci è rimasta. Il progetto avrà una serie d’iniziative nel corso della stagione. E’ stato presentato prima della squadra lo staff tecnico sanitario.. Le giocatrici si sono dimostrate fiduciose prima del responso del campo. Sono intervenute anche alcune autorità sportive e il finale è stato tutto del tecnico Claudio Cesar Cuello, un fiume in piena e molto motivato per questa nuova avventura.

Sergio Martini