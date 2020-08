Disanima Piano: gli spettacoli riprendono il mese prossimo

MANTOVA – La difficile situazione sanitaria non ferma gli eventi. Al massimo li rimanda. Ed ecco allora che riprende la stagione di Disanima Piano, che si sarebbe dovuta tenere in giugno, ma che è stato possibile spostare a settembre, grazie alla collaborazione tra l’associazione, gli artisti, gli sponsor, Fondazione Umberto Artioli, Fondazione Comunità Mantovana Onlus e il Comune di Mantova. Che supporta, anche economicamente, la rassegna, come spiegato dal vice sindaco Giovanni Buvoli ieri durante la presentazione della manifestazione, nella sala consiliare del municipio cittadino. Location dei quattro giorni di concerti, dal 4 al 7 settembre, sarà Arena bike in, al campo canoa.

Si parte, come illustrato dal presidente di Disanima Piano Stefano Guernelli, alle 21.30, venerdì 4 settembre con Microband: due violinisti non proprio ortodossi, che, conoscendo molto bene la musica classica, possono permettersi di destrutturarla, in tutti i n sensi. Sabato 5 settembre, alla stessa ora, salirà sul palco, adattato acusticamente per l’occasione, Giovanni Caccamo, che solitamente si esibisce all’interno di particolari contesti, come le cattedrali. Brani suoi e cover da lui rielaborate scandiranno la serata.

Compagnia teatrale Nando e Maila sarà protagonista in scena il 6 settembre, con la sua Sonata per tubi. I due artisti utilizzano, infatti, una peculiare intelaiatura per le loro esecuzioni, accompagnate da hula hop sonanti, clave che diventano sax e attrezzi da circo. A chiudere la kermesse, lunedì 7 settembre, sarà Alexia, affiancata da un trio acustico, che proporrà brani da lei rielaborati, spaziando dai suoi successi a quelli di Mia Martini o Lady Gaga.

La stagione dell’associazione ha visto una ottima partenza, con l’anteprima del 21 agosto, seguita da 360 persone. Ma l’attività, in realtà, non si è mai fermata, neppure durante il lockdown, come posto in evidenza da Paola Bruschi, poiché sono stati realizzati 15 appuntamenti on line, contando sulla disponibilità di tutti.

La prenotazione per le serate o per l’abbonamento Bike in è naturalmente obbligatoria, telefonando al numero 338 4947909 o consultando il sito www.disanimapiano.com, per avere maggiori informazioni.