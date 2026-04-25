Calcio Serie B: SUDTIROL-MANTOVA 0-0 (aggiornamenti live)

BOLZANO Buon pomeriggio dallo stadio Druso di Bolzano. Terzultima di campionato per il Mantova che sul campo del Sudtirol si gioca un altro match point salvezza. I biancorossi di Modesto, che devono riscattare la sconfitta con l’Avellino, affrontano gli altoatesini di Castori, reduci dal pesante ko di La Spezia (6-1) e a secco di vittorie casalinghe da fine gennaio. Le due squadre sono a pari punti in classifica. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

SUDTIROL-MANTOVA 0-0

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Masiello, Pietrangeli, Veseli; Molina, Tait, Martini, Casiraghi, S. Davi; Tonin, Odogwu. A disp.: Borra, Theiner, F. Davi, Mancini, El Kaouakibi, Sabatini, Brik, Crnigoj, Tronchin, Frigerio, Merkaj, Pecorino. All.: Castori.

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Dembélé, Cella, Castellini; Maggioni, Trimboli, Kouda, Benaïssa; Marras, Ruocco; Mancuso. A disp.: Andrenacci, Vukovic, Wieser, Gonçalves, Radaelli, Falletti, Caprini, Bragantini, Marai, Paoletti, Buso, Zuccon. All.: Modesto.

ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno (ass.: Giuggioli e Scarpa; IVº uomo Mazzer, Var Gulatieri, Avar Sozza).

RETI:

NOTE:

Primo tempo

8′ Azione in velocità del Mantova: Castellini- Ruocco-Mancuso-Benaïssa e traversone per Marras, anticipato da Masiello che libera l’area. Sfuma così una buona occasione per l’Acm.

4′ Avvio di marca virgiliana, Südtirol più nascosto.

1′ Mantova che attaccherà da sinistra a destra. Südtirol da destra a sinistra.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Südtirol.

Pre-gara

Mantova in divisa blue navy. Südtirol maglia bianca con maniche e pantaloncini rossi.

Mantova e Südtirol fanno il loro ingresso in campo tra gli applausi del pubblico.

Nel frattempo lo speaker legge le formazioni.

Ancora pochi minuti prima del fischio d’inizio.

Mantova e Südtirol rientrano negli spogliatoi per sistemare gli ultimi dettagli.

Giornata soleggiata e molto calda con 26 gradi.

Già caldissimi i mille tifosi biancorossi giunti al Druso: cori, bandiere e striscioni per caricare già dal riscaldamento la squadra.

Mantova e Südtirol fanno il loro ingresso in campo per il riscaldamento.

Sull’altra sponda il tecnico del Südtirol Castori stravolte la squadra dalla mediana in su. In attacco spazio al duo Tonin-Odogwu.

Mister Modesto ne cambia due rispetto alla formazione scesa in campo una settimana fa contro l’Avellino. In mediana rientra Trimboli, al posto di Wieser, mentre in attacco, a destra, c’è Marras al posto di Bragantini, non ancora al meglio della condizione.

Buon pomeriggio dallo stadio Druso di Bolzano. Giornata calda, soleggiata e terreno in buone condizioni. Mantova e Südtirol sono ancora negli spogliatoi. Sul campo ci sono solo i portieri che hanno iniziato il riscaldamento.