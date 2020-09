Domani Dente all’Arena-Bike In

MANTOVA Dopo questi mesi di lockdown Dente è uno dei primi artisti ad annunciare un tour estivo, che è partito venerdì 26 giugno da Bologna.

In questo tour i brani del suo ultimo album omonimo e le canzoni del suo vasto repertorio verranno riarrangiati in chiave acustica, in attesa di poter tornare all’idea originaria di tour con la band al completo. Sarà un concerto intimo e raccolto, in cui sarà messa in luce la parte più essenziale dei brani del cantautore.

Dente sarà accompagnato in alcune date da Simone Chiarolini, chitarrista e tastierista della sua band, che si alternerà con lui alla chitarra e al pianoforte.

L’artista sarà a Mantova, presso l’Arena Bike-In, il 2 settembre 2020. La data mantovana è a cura di Shining Production.

Il tour è prodotto Massimo Levantini per Baobab Music & Ethics; per tutte le info e gli aggiornamenti di calendario: www.baobabmusic.it.

INFO BIGLIETTI:

I biglietti sono in vendita su Mailticket.it

Prezzo: € 10 + dp

Si potrà accedere da soli oppure con i congiunti firmando un’autodichiarazione.

Inizio spettacolo: 21.00