Marciapiedi e dissuasori davanti alle scuole di Cogozzo e Cicognara. Finiti i lavori

VIADANA – Approfittando del periodo di chiusura forzata dei plessi scolastici a causa dell’emergenza Covid-19, sono terminati alcuni lavori in agenda presso due istituti scolastici delle frazioni sud. A darne notizia è il vicesindaco ed assessore Romano Bellini. «A Cogozzo – esordisce l’esponente dell’esecutivo locale – è stato realizzato un marciapiede lungo il perimetro frontale del plesso scolastico principale per aumentare la sicurezza dei ragazzi che entrano ed escono da scuola». Gli interventi presso la scuola della frazione non si sono conclusi con la realizzazione del marciapiede: «Inoltre – prosegue Bellini – sono stati installati dei dissuasori che serviranno ad evitare eventuali problemi legati al mancato arresto immediatamente prima dell’uscita principale del plesso. Per garantire una maggior sicurezza nella via in questione, l’amministrazione aveva già provveduto a vietare il transito a chi arrivava da Viadana nelle fasce orarie di entrata e di uscita da scuola, con l’obiettivo di limitare i passaggi di autovetture».

Lavori anche anch a Cicognara dove «si è intervenuti nel rifacimento dell’asfaltatura sopra al marciapiede già esistente, in quanto da anni erano presenti buche che mettevano a rischio la sicurezza di chiunque, in particolar modo di bambini, genitori ed insegnanti. Al rientro a scuola – conclude Bellini – famiglie e insegnanti troveranno un assetto senz’altro più sicuro e confortevole».

Lorenzo Costa