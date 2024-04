Domenica una mattinata con lo Street workout

MANTOVA StreetWorkout Italia è la società leader di eventi di fitness outdoor in cuffia. Nata nel 2015 si occupa di promuovere la conoscenza del territorio e la socializzazione attraverso il benessere ed il fitness. Gli eventi si possono trovare su tutto il territorio nazionale ed internazionale e a Mantova tornerà domenica per la 6° edizione con un ospite d’eccezione come il top trainer Maximilian Arcidiaco. Street Workout è un evento inclusivo perchè adatto a tutti, senza limite di età o preparazione fisica. Si svolge lungo un percorso cittadino con camminate dinamiche di circa 4/5 km e soste di allenamento; il tutto nel pieno rispetto dell’ambiente, grazie all’ausilio di cuffie wireless, che collegano i partecipanti al coach guida attraverso la trasmissione di musica ed indicazioni.

A Mantova è stato organizzato da Roberta Gemetto, Master Trainer Street Workout, con la collaborazione di 12 trainer che lavorano sul territorio e non solo. (Elisa Panizzi, Jessica Tufano, Katia Farina, Paolo Germiniasi, Gianluca Bonatti, Isabella Santilli, Serena Perobelli, Andrea Pipitone, MariaSilvia Scavazzin, Silvia Manfredini, Daniela Roncarati). La realizzazione dell’evento, che conta ad oggi circa 240 partecipanti, è avvenuto anche grazie alla sponsorizzazione di aziende del territorio che hanno creduto nel progetto. (la Voce di Mantova, Pizzikotto, Aido Provinciale Mantova, Avis Equiparata Comunale di Buscoldo, Eco2O, Maison Etoile, Sauve Tumbao, Discoteca Mascara, Latteria San Valentino, Ma.Mu Cafè Chez Vous, Leonardo Rizzato photo). Per le iscrizioni rivolgersi a Roberta 3450767340.

Il giorno della manifestazione, l’inizio delle iscrizioni è fissato per le ore 8.30 presso Ma.Mu Cafè Chez Vous. Partenza ore 10, ritorno al punto per le ore 12. L’evento è patrocinato dal Comune di Mantova.