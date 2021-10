Open day per l’Accademia delle arti

MANTOVA Accademia delle Arti, associazione no-profit dedita alla formazione e alla produzione artistica (musica, teatro, danza, arti figurative, olistica, cultura), alla creazione di eventi culturali e progetti sociali, inaugura una nuova sede a San Giorgio Bigarello presso il Centro Culturale in via Frida Kahlo. Già vincitrice del bando per la migliore proposta culturale per il Centro, l’Accademia offrirà alla cittadinanza una ricca offerta culturale per tutte le età: corsi di teatro, disegno, pittura, fotografia, grafica, lingue, informatica, scrittura creativa, laboratori inclusivi per persone diversamente abili e molto altro. I corsi di Olistica e Fitness verranno realizzati presso la palestra della nuova Farmacia Comunale in piazza Madre Teresa di Calcutta. Il programma completo sarà presentato all’Open Day di Sabato 23 Ottobre presso il Centro Culturale. Dalle ore 15:00 alle 18:00 sarà possibile conoscere gli insegnanti, visitare gli spazi ed assistere ad una performance artistica del maestro Pietro Mattioli. “Attivare corsi che possono rimettere in moto il Centro culturale è per la nostra amministrazione una priorità-dichiara l’Assessore alla Cultura Daniela Sogliani- e permetterà non solo di andare incontro alle richieste dei cittadini ma anche consentirà la socializzazione di tutte quelle persone che, per lungo tempo durante la pandemia, hanno interrotto tali attività. La nostra attenzione si rivolge soprattutto ai giovani e agli anziani, fasce più fragili della popolazione. Ringrazio Accademia delle Arti per la ricca offerta che ci ha fornito”. Per informazioni sui corsi e prenotare una lezione di prova gratuita, visitare il sito www.accademiadelleartimantova.it o contattare la segreteria al 3463291977.