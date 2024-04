Basket A2 f – Il San Giorgio chiede strada alle ragazze terribili di Roma nella volata per il 4° posto

San Giorgio Tornano a salire i giri del motore del MantovAgricoltura dopo la pausa per le festività pasquali: oggi al PalaSgu è in programma il match col Basket Roma (palla a due fissata alle ore 18.30). La squadra capitolina è interamente composta da giovanissime (la “veterana” è Silvia Perone, ala classe 2003) di alto prospetto che hanno appena disputato le Finali Nazionali Under 19 arrivando in semifinale, dove sono state sconfitte (57 a 46) dal Costa Masnaga. Occupa l’11esimo posto in classifica con 12 punti, ma non va sottovalutata visto che è stata in grado di piegare la Logiman Broni, ovvero il team che contende il quarto posto alle sangiorgine. Coach Logallo potrà fare affidamento sul roster completo e Laura Cremona è tornata a parlare della vittoria al cardiopalma dell’ultimo match. «Sapevamo che a Carugate non sarebbe stata una partita facile. Siamo partite molto bene, tuttavia non siamo mai riuscite a chiudere la pratica, tant’è che ci siamo trovate negli ultimi minuti a dover combattere su ogni possesso. Poi, che dire, Sofia ha deciso di tirare fuori un coniglio dal cilindro e portarci in vantaggio con pochissimi decimi di secondo sul cronometro, e alla fine abbiamo festeggiato per due punti importantissimi in classifica».

La sfida odierna, come dicevamo, non è certamente da sottovalutare. E ha un peso specifico cruciale in ottica classifica per migliorare ulteriormente il posizionamento. «Roma è una squadra molto giovane – ribadisce Laura – ha dimostrato qualità, talento e compattezza. Sappiamo che ha un gioco molto veloce, fondato principalmente sull’abilità nell’uno contro uno e sulla corsa. Noi dovremo essere brave a gestire il ritmo della partita e a ricercare i vantaggi all’interno del nostro sistema per poi concretizzarli».

Dopo la sfida odierna ne mancheranno altre due per concludere la regular season, contro Moncalieri in casa e quindi a Torino, prima di approcciarsi ai play off che prevedono match incrociati con le formazioni del Girone B. «Sappiamo benissimo che i play off sono un campionato a parte rispetto alla regular season – conclude Cremona – non ci sono favorite e non ci sono underdogs, ognuno punta ad avanzare sempre di più per inseguire un sogno e il traguardo importantissimo della promozione. Per cui noi faremo lo stesso e lavoreremo sodo per arrivare il più pronte possibile, con la consapevolezza del percorso che abbiamo fatto e dei nostri punti di forza».