Vivaldi secondo Viviane Hagner mercoledì al Sociale

Mantova Dopo il felice debutto dello scorso anno con le Metamorfosi di Strauss, Oficina Ocm e Fondazione Palazzo Te tornano a collaborare, co-producendo arte: domani al Teatro Sociale di Mantova (inizio ore 20.45) affidano all’Orchestra da Camera di Mantova (Ocm) e alla violinista Viviane Hagner l’interpretazione di un capolavoro popolarissimo, Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi. Significativa la scelta da intendersi quale omaggio al legame del compositore con Mantova. Vivaldi soggiornò in città tra il 1718 (arrivando proprio nel mese di marzo) e il 1720, come maestro di cappella a corte. Compose diverse opere e, secondo alcuni accreditati studi musicologici, si sarebbe lasciato ispirare anche per le sue celeberrime Stagioni, pubblicate nel 1725 come parte della raccolta Il cimento dell’armonia e dell’invenzione.

Ad aprire il concerto sarà un altro brano estremamente affascinante e suggestivo come la musica notturna delle strade di Madrid di Luigi Boccherini. Poi la scena sarà tutta del capolavoro vivaldiano.

A interpretare le partiture in locandina l’Orchestra da Camera di Mantova con (nel caso di Vivaldi) la violinista Viviane Hagner, qui nel ruolo solistico e di concertatore, che rinnovano una sinergia che una decina d’anni fa si realizzò nel contesto del festival Trame Sonore e convinse pienamente.

Viviane Hagner è nota per la sua musicalità estremamente intelligente e la sua arte appassionata. In concerto con le più grandi orchestre del mondo, collaborando con direttori come Ashkenazy, Barenboim, Eschenbach e Salonen. Appassionata camerista appare solista particolarmente indicata per questo progetto, in dialogo con un insieme come l’Ocm, che da quarant’anni sa farsi apprezzare per l’attento lavoro di studio e approfondimento delle partiture.

Per assistere al concerto, incluso nel cartellone della stagione concertistica Tempo d’Orchestra, è possibile acquistare biglietti (10 < 30 euro) in prevendita al Boxoffice di Oficina Ocm (Mantova, piazza Sordello 12, telefono 0376 360476, boxoffice@oficinaocm.com) e online (oficinaocm.vivaticket.it). La sera del concerto biglietteria al Teatro Sociale dalle ore 19.30.