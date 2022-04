Festa dei risotti pronta per un altro weekend

MANTOVA Dopo la grande affluenza dello scorso weekend che ha visto arrivare a Mantova numerosi turisti dall’Emilia Romagna, dal Veneto e dalla Lombardia, si terranno venerdì 22 (cena), sabato 23 (cena) e domenica 24 (pranzo e cena), i prossimi appuntamenti della prima edizione della Fiera “Festa dei risotti e dei Lambruschi” al Grana Padano Arena (ex Palabam) in via Melchiorre Gioia.

Questa volta i risotti protagonisti saranno: ortiche e pancetta, amarone, pescegatto, lambrusco e salsiccia, taleggio e chiodini, isolana, saltarei, psina e l’immancabile risotto alla pilota.

I primi piatti, cucinati da mastri risottai delle associazioni di Mantova e provincia, saranno accompagnati da Lambruschi reggiani.

Rimangono, anche per questo fine settimana, le regole del protocollo Covid adottato dagli organizzatori all’interno del gradevole ambiente Grana Padano Arena (ex Palabam) che consistono nel possesso del Green Pass, nell’obbligo di indossare la mascherina negli spostamenti e nel mantenere il distanziamento di almeno un metro.

Una volta accomodati e scelti i primi piatti, un solo componente del gruppo accederà alle casse, al ritiro dei risotti e al bar.

Le cucine apriranno alle 19 per la cena e alle 12.00 per il pranzo domenicale.

Continua anche la raccolta di voti del pubblico per decretare il miglior risotto della prima edizione del Festival. Domenica 8 maggio infatti i voti raccolti verranno incrociati con quelli della Giuria di qualità.

I partecipanti avranno inoltre la preziosa occasione di confrontarsi con i mastri risottai per scucire loro qualche segreto sulle ricette.

Inoltre, in uno spazio allestito ad hoc, sarà allestita una vera e propria mostra mercato ci saranno stand con vari generi di espositori.

Il prossimo appuntamento sarà venerdì 29 e sabato 30 (a cena) e domenica 1 maggio (a pranzo e cena) con altri risotti e i Lambruschi modenesi.