Calcio 2a Categoria – Piazza: “Il mio Soave può lottare con le migliori”

Soave Il Soave riparte con un nuovo allenatore in panchina, Fabrizio Piazza, il quale guiderà quindi la squadra granata nel girone di ritorno dopo le dimissioni di mister Galafassi. Il Soave, per la verità, deve ancora concludere il suo cammino nell’andata (è ottavo con 21 punti) e tornerà in campo domenica 15 gennaio per recuperare il match contro la Ceresarese. Uno scontro diretto – le squadre sono separate in classifica da un solo punto – che potrebbe rilanciare la vincente nella corsa ai play off. Sarà dunque quella la gara d’esordio di Piazza sulla panchina dei granata. In passato, come si ricorderà, ha allenato il “vecchio” Guidizzolo, l’Olimpia Gazoldo e La Cantera. Poi si è fermato per problemi personali e ora è pronto a gettarsi di nuovo nella mischia, alla guida di una squadra ambiziosa, che sta affrontando da neopromossa il campionato di Seconda Categoria, e vuole recitare un ruolo da protagonista.

«Ho visto in azione la squadra a Malagnino nella recente sfida col Torrazzo di Coppa Lombardia – racconta il mister – purtroppo è andata male (ha perso 3-2 ed è stata eliminata, ndr) e ora dobbiamo concentrarci solo sul campionato. Nel gruppo ci sono giocatori di valore, tocca ora a me conoscere ed approfondire le caratteristiche di ciascuno di loro per metterli nelle condizioni di esprimersi al meglio. La sosta, in tal senso, giunge propizia per lavorare con calma e preparare al meglio la gara di Ceresara». «Immagino – prosegue Piazza – che la squadra in qualche modo abbia dovuto pagare lo scotto del salto di categoria, ma come dicevo ci sono giocatori esperti che sanno cosa devono fare in campo e possono trascinare i compagni nei momenti di difficoltà. La salvezza è il primo obiettivo, ma credo che potremo lottare per un piazzamento tra le prime cinque».