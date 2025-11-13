Gentilezza e squali: novembre speciale al Gardaland SEA LIFE Aquarium

Gardaland SEA LIFE Aquarium celebra la Giornata Mondiale della Gentilezza del 13 novembre con una serie di speciali appuntamenti domenicali a tema che animeranno l’intero mese di novembre. Le iniziative dedicate alla scoperta e al rispetto – valori fondamentali anche nel mondo marino – si aggiungono alle attività educative e interattive già proposte dall’Acquario e agli eventi speciali del mese, tra cui spicca anche l’universo LEGO®, amato da visitatori di ogni età.

Ogni domenica di novembre (16, 23 e 30) alle ore 11:00, presso la Vista Oceanica le famiglie e soprattutto i più piccoli potranno partecipare a coinvolgenti talk guidati dagli esperti dell’Acquario, pensati per avvicinare grandi e bambini al mondo degli squali in modo coinvolgente ed educativo.

Gardaland SEA LIFE Aquarium, in qualità di ambasciatore del Progetto Europeo «LIFE European Sharks», dedicato alla tutela delle specie marine a rischio come squali e razze, si impegna a sensibilizzare il pubblico sul fatto che gli squali, più che essere pericolosi, sono in realtà specie in pericolo. Minacciati da catture accidentali, inquinamento e distruzione degli habitat, gli squali svolgono un ruolo fondamentale per la salute degli ecosistemi marini. Per questo, l’Acquario contribuisce attivamente alla loro conservazione.

Durante gli incontri sarà possibile conoscere da vicino le sette specie di squali presenti, con oltre 20 esemplari, e scoprire come, anche negli abissi, la gentilezza sia una forza che può fare la differenza.



LA BARRIERA CORALLINA PRENDE FORMA… IN MATTONCINI LEGO®

Per tutto il mese di novembre, il fascino del mondo marino incontra – in via del tutto esclusiva – anche la creatività LEGO® con la spettacolare installazione firmata dagli artisti Perdoncini Michele e Manca Maria Clelia in arte MIKIMARYBRICK.

Oltre 15.000 mattoncini LEGO® danno vita a pesci, coralli e creature marine in un diorama unico, colorato e sorprendente, che unisce arte, gioco e sensibilizzazione ambientale.

Aperto tutti i sabati e le domeniche di novembre, dalle 10:00 alle 17:00, Gardaland SEA LIFE Aquarium non è solo un luogo dove ammirare da vicino le meraviglie del mondo sommerso, ma anche uno spazio dedicato alla conoscenza, alla tutela delle specie marine e a speciali appuntamenti per le famiglie, ideali per trascorrere un weekend insolito, divertente e formativo.

I più piccoli potranno mettersi alla prova con giochi a quiz lungo il percorso tra oltre 40 vasche e ambienti tematici, arricchiti da strumenti interattivi e postazioni ludico-didattiche. Potranno divertirsi a cercare oblò e cupole trasparenti per osservare da vicino le creature marine e “immergersi” con loro nel mondo sottomarino, fino a sfidarsi nella sala Oceano Interattivo, dove i loro disegni prendono vita in un inaspettato acquario tridimensionale, per un’esperienza davvero unica e creativa.

Tra le esperienze da non perdere c’è l’area Gli illusionisti del mare, dove i visitatori potranno scoprire alcune delle specie più straordinarie per capacità di mimetizzazione, come il Polpo Vulgaris, i Cavallucci Marini Tropicali e il Pesce Cometa.

I biglietti per Gardaland SEA LIFE Aquarium sono acquistabili a partire da €10,50 sul sito ufficiale https://www.gardaland.it/esplora-gardaland/sea-life-aquarium/, dove è possibile consultare anche tutte le informazioni aggiornate su orari e attività speciali.

