“Guccini Unplugged” al Campo Canoa

MANTOVA Anche se Francesco Guccini non ha più intenzione di calcare i palcoscenici, Arci Mantova porta all’Arena Bike-In i musicisti che lo hanno accompagnato nel corso della sua lunga carriera, per permettere alla musica e alle parole del grande cantautore di continuare emozionare anche dal vivo. L’appuntamento è per sabato 25 luglio alle 22 (apertura cancelli ore 19) nello splendido scenario di Campo Canoa con le chitarre e la voce di Juan Carlos “Flaco“ Biondini, il pianoforte di Vince Tempera e le percussioni, il sax e le tastiere di Antonio Marangolo per due ore di spettacolo dal vivo dove si ripercorreranno i più grandi successi del poeta come “Il vecchio e il bambino”, “La locomotiva”, “L‘ Avvelenata”, “Auschwitz”, “Dio è morto”, “Noi non ci saremo”, “Canzone per un‘ amica” solo per citarne alcuni.