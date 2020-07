Sabato 25 luglio inizio ufficiale, in grande stile per i Saldi estivi al Mantova Outlet Village

BAGNOLO Sabato 25 luglio sarà infatti il primo giorno dei Saldi Estivi 2020. Per l’occasione il Village si presenta all’appuntamento con un assortimento di brand ampliato, proponendo grandi occasioni e sconti da non perdere. Quest’anno, saranno presenti anche due nuovi brand del fashion internazionale: General Store USA con Tommy Hilfiger e Calvin Klein e Levi’s® Store.

Un’occasione per arricchire il proprio guardaroba e fare shopping all’aperto a prezzi incredibili (con sconti fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate 2020.)

I saldi sono il momento migliore per scatenare la propria voglia di shopping al Mantova Outlet Village con le tendenze del momento e con le migliori marche, adatte a grandi e bambini.

Il Village garantirà il distanziamento e assicurerà un’esperienza di shopping totalmente safe, offrendo al contempo diverse possibilità di svago per trascorrere una giornata in famiglia all’insegna dello shopping.

Da non perdere domenica 26 luglio, dalle 16.00 alle 18.00, il secondo appuntamento con la rassegna Summer Energy realizzata in collaborazione con Arci Mantova.

Si esibiranno:

• Michele Bianchi: cantautore classe ’93, non indifferente è l’eredità che porta nel suo bagaglio: Neil Young, Bob Dylan, Tom Waits e Dave Matthews sono gli dei della sua religione. Verrà proposto in chiave acustica il classico folk/rock citato in precedenza insieme a brani appartenenti al cantautorato moderno.

• Papylong Buskers: offriranno spettacoli imperdibili con vocalizzi mozzafiato.

• Federico Negri e Giulio Stermieri DUO: Federico Negri e Giulio Stermieri collaborano dal 2017 in diversi progetti, consolidatisi poi nel quartetto Yabai. Con questa formazione, completata da Martino De Franceschi e Giovanni Benvenuti, pubblicano nel 2019 “Crops and Sports” per l’etichetta veronese All Right Riserva. In duo con organo e batteria propongono una personale selezione di standard e composizioni jazz (con un interesse particolare per Sonny Rollins, Benny Golson e Thelonious Monk).