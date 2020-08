Heineken Sportweek, da domani si fa sul serio

SAN BENEDETTO – utto pronto al Parco di via Castiglione della Pescaia a San Benedetto, per l’appuntamento di punta dell’estate mantovana in fatto di sport. Il riferimento è all’Heineken Sportweek, giunta quest’anno all’ottava edizione, che si svolgerà da domani a domenica, dalle 19 alle 23.30; un formato decisamente ridotto rispetto al passato, ma non poteva essere altrimenti visto ciò che è accaduto nei mesi passati. «Non è stato semplice riuscire ad organizzare questa edizione – spiega Fausto Solieri dell’Asd Polisportiva -, ci abbiamo messo tanta voglia e tanta fiducia. Avevamo bisogno di fare la Sportweek, senza tanti giri di parole, ed è stato possibile grazie anche all’appoggio di ditte, aziende, del Comune e di tanti amici che sono stati al nostro fianco». Insomma, le difficoltà dovute alle restrizioni anti-Covid si sono fatte sentire ma, nonostante questo, l’impegno di tutto il tessuto sociale che gravita attorno alla Sportweek (dai volontari agli sponsor alle istituzioni) ha scongiurato un rinvio che sarebbe stato non poco doloroso. Ovviamente, quella di quest’anno sarà una kermesse diversa dal passato, ed era difficile immaginare il contrario: open food area con servizio al tavolo, misure di sicurezza igienico sanitarie come termoscanner, gel igienizzante ed ingressi contingentati, mentre per quanto riguarda le gare, è stato possibile attivare i soli tornei di beach volley e minigolf. «Sappiamo benissimo che questa Sportweek non sarà come l’anno scorso e speriamo che sia completamente diversa rispetto all’anno prossimo. Ma voglio guardare il bicchiere mezzo pieno: come Asd Polisportiva non abbiamo mai mollato, non potevamo accettare un anno senza un evento di cui si parla ben oltre i confini provinciali e ce l’abbiamo fatta. Rispettando tutte le norme del caso, siamo pronti per questa Sportweek, diciamo, atipica. E non era scontato» conclude Solieri.