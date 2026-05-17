I NoTraks accendono il pomeriggio in Te Brunetti

Mantova La musica sarà di nuovo al centro di uno degli appuntamenti di socializzazione e ludici promossi dall’Arci Te Brunetti.

Oggi, infatti, a partire dalle 15 nel salone di questo circolo a proporre una coinvolgente colonna sonora che saprà divertire le persone di tutte le età saranno i NoTraks Vocal Group.

Il trio composto da Gianni Lorenzini, “Jhon Lorenz”, Silvana Vergazzini, “Shadra”, e Stefano Castagna, “Steve Chester”, per la prima volta porteranno il proprio spettacolo nel capoluogo virgiliano.

Un avvincente viaggio all’interno del pentagramma grazie ai successi di vari decenni del secolo scorso e degli anni duemila. Uno concerto che saprà ricreare atmosfere suggestive grazie alla professionalità, alla sensibilità artistica e alla versatilità vocale dei tre protagonisti.

Ad applaudire tra il pubblico questi artisti virgiliani vi saranno anche gli ex componenti della band nata negli anni sessanta in Te Brunetti e denominata “I giovani di Mantova”.

All’interno di questo gruppo hanno suonato personaggi che hanno raggiunto una popolarità anche nazionale vedi: Lino Laganà, Claudia Arvati, Ken Lazloo, Rinaldo Schilingi, Graziano Agosti e Carlo Bellini; con loro vi era pure Gianni Lorenzini.

Prima del concerto dei No Traks il programma della giornata prevede il momento conviviale aperto a tutti.