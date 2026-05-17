Myriam Sabolla ospite al Food&Science: organizzare la cucina di famiglia senza stress

Mantova Preparare il cibo in casa può essere un piacere, ma non significa solo stare davanti ai fornelli. Per farlo bene occorre cercare le ricette giuste, intercettare i gusti di tutti coloro che siedono a tavola, pianificare i menù della settimana, fare la spesa, e, soprattutto, se si vuole risparmiare tempo, denaro e stress, praticare il meal prep. In sostanza, si tratta di una strategia organizzativa per cucinare i pasti in anticipo. Questo metodo permette di avere piatti pronti o ingredienti base conservati in frigorifero.

Tutti questi consigli si possono trovare nel libro di Myriam Sabolla “Cucina in famiglia” (Slow Food Editore, 2025), che è stata intervistata ieri da Alberto Agliotti nel salone del Seminario in via Cairoli, nel programma di Food&Science Festival. Con tale pubblicazione, l’autrice ha voluto venire in soccorso all’organizzazione dei pasti, fornendo una serie di consigli utili per fare gli acquisti, per tenere bene la dispensa, fino ad arrivare alle idee pratiche di menù e ricette adatte a tutte le fasce d’età, a partire dallo svezzamento. Sono stati scritti i suoi princìpi guida tenendo conto della stagionalità degli ingredienti e dell’organizzazione del tempo in cucina. Le ricette sono a base vegetale e riflettono la tradizione italiana di cui si fornisce anche una variante onnivora. Nel volume si possono trovare tante ricette da sperimentare ogni giorno, ma si parla di cibo anche nella sezione dedicata alla merenda (a casa e a scuola) e in quella rivolta alle feste che spesso sono un incubo per le mamme, i papà e i nonni, soprattutto se preparate in casa.

Sabolla nella sua vita professionale fa la cuoca. E’ diplomata alla Joia Academy – tra le scuole più qualificate di cucina vegetariana in Italia – ed è anche una professional organizer. Nel suo blog spiega che la sua passione è di aiutare il pubblico a cucinare cose buone e che fanno bene, colorate e allegre, per la vita di tutti i giorni. Per divulgare il suo metodo tiene anche i corsi. L’educazione è un fattore importante per una corretta alimentazione.