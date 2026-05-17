Rugby Serie C – Il Mantova si congeda al Parco del Mincio col Parabiago

Mantova Ultima sfida stagionale per il Mantova Rugby che oggi alle 15.30 chiuderà il proprio cammino nel Girone Promozione di Serie C, affrontando il Parabiago davanti al pubblico del Parco del Mincio. Un appuntamento importante per i biancorossi di coach Enrico Corso, reduci dalla convincente prestazione sul campo del Calvisano, dove il Mantova ha sfiorato il colpo cedendo soltanto nel finale per 22-20 dopo una gara intensa e combattuta. Una prova che ha confermato la crescita mostrata dal gruppo nelle ultime settimane, come sottolineato anche dal capitano Federico Azzali, apertura classe 1997 tornato quest’anno dall’Australia per guidare la squadra biancorossa. «È stata una stagione di rinascita – racconta Azzali -. Siamo partiti da zero, con tanti giovani e un nuovo allenatore che ha portato idee, intensità e mentalità diversa. Oggi siamo una squadra più consapevole». Nel Girone Promozione il Mantova si è confrontato con avversarie esperte e strutturate, trovando però continui segnali di crescita. «La partita di Calvisano deve renderci orgogliosi – prosegue il capitano – perché abbiamo lottato fino all’ultimo contro una grande squadra». Oggi l’ultimo atto davanti ai tifosi, prima del tradizionale Terzo Tempo in Club House. Nel girone Regionale, trasferta a Tradate per l’Union del Garda (ore 15.30). Ecco le parole di coach Piccini, fresco di rinnovo per la prossima stagione: «Affrontiamo un Tradate solido in mischia e con esperienza. E’ una grande occasione, anche se speravo che i ragazzi si allenassero con più continuità e voglia in queste settimane. La tenuta mentale per l’intera stagione sarà sicuramente un aspetto sui cui lavorare in futuro».