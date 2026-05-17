Tennis – Filippo Mondini ko in finale al “Città di Mantova”: vince il veneto Baragiola

Mantova Tobia Baragiola Mordini vince il terzo torneo open “Città di Mantova”, organizzato dal Tennis Club Mantova. Il 2.6 veneto batte in tre set l’idolo di casa Filippo Mondini, autore di una fantastica cavalcata sino all’ultimo atto della kermesse. Il mantovano 2.6 del Tc Guidizzolo, ma maestro di tennis al TCM, si è arreso in tre set: 4/6, 6/2, 6/1. Primo parziale in equilibrio (2/2), poi il break 2/4 e la chiusura con Mondini che si impone 4/6. Nel secondo, dopo un iniziale calo fisico del virgiliano, Baragiola ne approfitta e vola sul 3/0. Mondini recupera sino al 4/2, ma cede 6/2. Nel terzo le energie iniziano a mancare e il veneto domina e chiude 6/1. Grande soddisfazione per il buon esito del torneo da parte del presidente del TCM Paolo Bistaffa: «Finalmente una bella giornata di sole, con la finale che si è giocata sul campo in terra rossa, dopo una decina di giorni in cui il maltempo ci ha costretto a usare i campi al coperto. I tennisti comunque si sono ben adattati e ci hanno fatto i complimenti. La gara è stata molto bella e combattuta, con i nostri giovani, allievi di Mondini, che hanno fatto un tifo favoloso. Davvero un’atmosfera da ricordare». Prima della sfida open, si è giocata la finale di Terza Categoria: vittoria del “padrone di casa” Riccardo Giovannini (3.2), tesserato appunto del Tc Mantova, su Pietro Boccasanta, 3.2 della Canottieri Mincio 2/6, 6/2, 10/4. «Che derby tra due giovani mantovani di sicuro interesse. Siamo felici del successo del nostro Riccardo». E intanto si pensa già al prossimo anno: «Certo. Abbiamo già avuto l’interessamento di alcuni sponsor e speriamo di allargare il pool di sostenitori. Un bilancio? Siamo molto contenti perché abbiamo avuto 90 iscritti e 60 nella seconda fase, e non è facile. Puntiamo ad avere sempre più tennisti di livello, per regalare a Mantova e agli appassionati di tennis quello spettacolo che la nostra città merita». Alla premiazione era presente anche il delegato provinciale Fitp Ennio Avanzini. Ricordiamo, come aveva spiegato il presidente Bistaffa alla presentazione del torneo, che il mese prossimo inizieranno alcuni lavori al club. Saranno infatti risistemati i campi al coperto, così da passare da 2 a 4 superfici in Play-it, per poter ospitare, anche in inverno, tornei importanti. L’avv. Avanzini ha promesso proprio ieri una fase delle finali regionali giovanili da organizzare proprio al TCM.