Calcio Juniores Regionale – La corsa della Gove si ferma a Orzinuovi. Oggi Marmirolo-San Lazzaro per la salvezza

Orzinuovi Si ferma al secondo turno play off il sogno della Governolese, sconfitta di misura da un’Orceana più cinica e capace di sfruttare una delle poche vere occasioni costruite nell’arco dei 90’. Finisce 1-0 per i bresciani, che conquistano il passaggio alla terza fase, forti anche del vantaggio del campo e dei due risultati utili su tre a disposizione. Eppure la squadra di Alex Gola esce dal terreno di gioco a testa alta, al termine di una gara combattuta e rimasta in equilibrio fino all’ultimo. Probabilmente resterà la Juniores Regionale il prossimo orizzonte della Governolese, ma il cammino disputato resta comunque di altissimo livello.

La partita si decide nel primo tempo, quando l’Orceana trova il gol con Maffei, bravo a concretizzare una delle opportunità create dai padroni di casa (alla fine saranno tre a testa). La Gove prova a reagire e nella ripresa aumenta la pressione cercando con generosità il pareggio che avrebbe rimesso tutto in discussione. L’Orceana però regge bene e prosegue il cammino verso il sogno élite.

Oggi a Marmirolo (ore 15) si gioca il ritorno del derby play out tra Union Team e San Lazzaro: si riparte dal 2-0 per i cittadini maturato nella gara d’andata. I neroverdi, quindi, dovranno vincere con due gol di scarto per salvarsi.