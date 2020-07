MANTOVA Siamo in periodo di dichiarazione dei redditi e tra le varie realtà a cui devolvere il proprio 5×1000 c’è anche l’associazione Amici del Conservatorio di Mantova. La realtà cittadina, da sempre in prima linea per sostenere e affiancare tutte le attività promosse dal “Campiani”, sin dalla sua genesi ha sempre promosso convegni, seminari, conferenze, viaggi di studio e culturali. Non solo, poiché gli Amici del Conservatorio si sono messi in luce anche con l’istituzione di borse di studio per studenti e neodiplomati, prestito di strumenti musicali, collaborazioni con enti ed istituzioni musicali e culturali sia in Italia che all’estero. Ecco perché, per proseguire nella propria opera, è importante questo piccolo contributo anche da parte dei cittadini mantovani, soprattutto visti i mesi che ci siamo lasciati alle spalle, come sottolinea il presidente dell’associazione Giordano Fermi: “Purtroppo la gravissima situazione creata dalla pandemia di Covid-19 ha bloccato le attività abituali dell’associazione. Fermarci, però, non era concepibile e quindi ci siamo rimboccati le maniche in un’altra maniera. Infatti, ci siamo impegnati per portare avanti varie iniziative, come la ben nota esecuzione, in streaming, dell’opera di Amadeus Mozart “Le nozze di Figaro”, dove si sono registrate migliaia di visualizzazioni e il recente prestito di un violino”. Ma, oltre al passato, si guarda anche al futuro: “In attesa di poterlo presentare, annuncio la redazione di un volume di ricerca musicologica sul panorama sono mantovano nell’Ottocento”. Federico Bonati