Atletica – Matteo Storti è… disco d’oro!

MOLFETTA Brilla la stella di Matteo Storti nella seconda giornata della finale nazionale dei Campionati italiani invernale di lanci, disputati a Molfetta, in provincia di Bari. L’atleta della Libertas, classe 2003 e categoria Juniores, era il grande favorito nel lancio del disco giovanile (attrezzo da 1,750 kg), dopo che nelle qualificazioni aveva ottenuto la miglior prestazione nazionale. Matteo non ha tradito le attese e si è laureato campione italiano con un prodigioso lancio a 53.25, al secondo tentativo, nuovo record personale (il precedente era 51.36), distanziando i due principali rivali dell’Atletica Vicentina, Lorenzo Crestani (49.61) e Matteo Zordan (47.36).

Dopo aver di fatto ipotecato un posto sul podio con il primo lancio a 48.62, Storti ha “ucciso” la gara al secondo tentativo, scagliando il disco oltre i 53 metri, ottenendo come detto il nuovo personal best e una misura fuori dalla portata dei rivali. Certamente un po’ appagato, il 17enne mantovano, che nello sport si divide tra atletica e rugby, ha comunque continuato ad onorare la gara con una progressione di lanci sempre oltre i 49 metri.

Enorme la soddisfazione per gli allenatori della Libertas, Grazia Attene che lo ha seguito fino a questo appuntamento e Gianluca Giorgi, nuovo coach del settore lanci. «Bravo Matteo – dichiara la prof Attene – te lo sei meritato per l’impegno e la costanza che hai sempre dimostrato. Questa vittoria è il giusto premio per un ragazzo che sa conciliare scuola e sport nel miglior modo possibile».