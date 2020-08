Calcio a 7 – Notti Magiche, vince il Non Solo Pane

MANTOVA E’ il Non Solo Pane ad aggiudicarsi il torneo Notti Magiche che si è disputato a Sant’Antonio di Porto Mantovano. I campioni hanno prevalso per 2-1 nella finalissima che si è disputata l’altroieri. Capocannoniere assoluto Andrea Rasini (Non Solo Pane), che ha realizzato ben 16 reti e si è portato a casa la palma di scarpa d’oro della competizione. Miglior portiere invece è stato Elia Zanardi del Pernecchia: una saracinesca, ma non è bastato per vincere il torneo che ha animato l’estate.

Giovedì sera si è disputato il “Trian(goal)are” a Fossatello. In lizza tre squadre papabili per il prossimo campionato della Company League. La vittoria è andata al Real Canee che ha battuto i Firestorm 2-0; nell’ultimo Match 5-0 al F.C Lambrusco, secondo, che ha battuto di misura i Firestorm. Venerdì invece si è disputato il classico torneo settimanale, che ha visto vincere il Real Colico, che ha terminato ha sbaragliato in finalissima il Mantova 2-0 grazie al mattatore Michele Maccari.