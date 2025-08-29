Il Barbiere di Siviglia: la grande opera al Teatro Sociale di Mantova il 23 dicembre

Dopo il grande ritorno della lirica della scorsa stagione, il Teatro Sociale di Mantova è pronto per una nuova e attesissima opera: Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, nell’allestimento firmato da uno dei registi d’opera più acclamati a livello internazionale, Damiano Michieletto.

Una commedia degli equivoci travolgente, colorata e piena di brio, con una messa in scena originale, moderna e fedele allo spirito comico rossiniano.

L’appuntamento con la grande lirica al Teatro Sociale di Mantova è per il 23 dicembre 2025 alle ore 20:30: un’occasione imperdibile per ritrovare e vivere le emozioni indimenticabili dell’opera di altissima qualità nell’atmosfera magica delle festività.

La regia di Damiano Michieletto, allestita dal Maggio Musicale Fiorentino, trasporta Il Barbiere di Siviglia in un mondo vivace e surreale, dove i personaggi diventano maschere moderne ispirate alla Commedia dell’Arte. Lo spettacolo si apre come un viaggio in treno, attraversando luoghi e situazioni dell’opera rossiniana con uno spirito giocoso e visivamente sorprendente: tra costumi eccentrici, trovate sceniche intelligenti e una continua energia teatrale, questa produzione fin dal suo esordio ha conquistato pubblico e critica all’unanimità.

Ambientata a Siviglia, l’opera narra le peripezie del Conte d’Almaviva che, con l’aiuto del barbiere Figaro, tenta di conquistare l’amore della giovane Rosina, promessa sposa al suo tutore Don Bartolo. Tra travestimenti, intrighi, serenate notturne e colpi di scena, il Barbiere di Siviglia si conferma una delle opere più brillanti e amate di sempre. Rossini intreccia virtuosismo musicale e comicità teatrale, regalando una partitura frizzante, equivoci esilaranti e brani celeberrimi.

Il Barbiere di Siviglia, per la regia di Damiano Michieletto, è una produzione IMARTS – International Music and Arts, e la data a Mantova è organizzata da Comune di Mantova, Fondazione Artioli e Teatro Sociale di Mantova.

Policy Prezzi:

– Platea Gold: € 65,00;

– Platea: € 60,00;

– I, II, III ordine di palchi: € 55,00;

– Loggia: € 40,00;

– Loggione: € 40,00;

Biglietti in vendita

– online su Ticketone.it

– presso la biglietteria del Teatro Sociale di Mantova, P.zza Cavallotti 14/a – 46100 Mantova:

Orari di apertura: Martedì dalle 10:00 alle 13:00, giovedì dalle 16:00 alle 19:00, sabato dalle 10:00 alle 13:00

Telefono: 0376 1590869 (negli orari di apertura) – Mail biglietteria@mantovateatro.it