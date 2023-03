“Il flauto magico” mercoledì al Municipale di Piacenza

PIACENZA La Stagione Young 2022/2023 del Teatro Municipale di Piacenza, dedicata alle scuole, prosegue mercoledì 22 marzo, alle ore 9 e alle ore 11, con “Il flauto magico. Il suono della pace” del Progetto Opera Domani. Tratto dal celebre Die Zauberflöte di Wolfgang Amadeus Mozart, nella rielaborazione musicale di Giacomo Mutigli con l’adattamento drammaturgico di Caroline Leboutte, l’opera lirica su misura per i ragazzi è il nuovo allestimento di AsLiCo in coproduzione con Opéra Grand Avignon, Opéra de Rouen Normandie e Bregenzer Festspiele.

Al Teatro Municipale sono attesi, nelle due recite in programma mercoledì mattina, oltre mille bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Piacenza e provincia. Lo spettacolo è stato preceduto da un percorso formativo per gli insegnanti, a cui hanno aderito oltre 60 docenti. Il consolidato progetto Opera Domani, giunto alla XXVII edizione, è rivolto ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, ed ha come mission quella di coinvolgere e appassionare il giovane pubblico fornendo metodologie e formazione agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Come di consueto, i bambini e ragazzi del pubblico saranno coinvolti in varie modalità a una visione partecipata dello spettacolo, cantando i cori preparati in classe, con coreografie, cartelloni e oggetti che porteranno a teatro la mattina dello spettacolo.