Beccati dalla Polizia locale mentre rubano le offerte in chiesa a Rodigo

RODIGO – Il cittadino segnala, la Polizia locale interviene e sventa, in flagranza di reato, un furto nella chiesa.

Questo in estrema sintesi è quanto accaduto ieri mattina a Rodigo dove la vicenda ha visto protagonisti due malviventi che stavano derubando, dalle cassette per le offerte, la Parrocchiale locale dei soldi donati dai propri fedeli.

Il comportamento anomalo di queste due persone ha quindi insospettito una signora che ha provveduto immediatamente ad allertare gli agenti della polizia locale.

Questi sono intervenuti e li hanno colti sul fatto mentre stavano appropriandosi delle offerte con uno strumento creato appositamente per questo tipo di reato, un metro estraibile con affisso alla sua sommità un adesivo con il quale recuperare, senza dover scassinare il contenitore, sia le monete sia le banconote.

I due ladri sono stati, perciò, condotti al Comando di Polizia di Rodigo dove sono stati identificati.

Si tratta di due persone di origini italiane non residenti nel mantovano, ma già noti alle forze di Polizia e segnalati alle autorità giudiziaria.

Inoltre gli agenti hanno provveduto a sequestrare sia i soldi della refurtiva sia lo strumento con il quale sono stati sottratti.

«Credo – spiega il comandante della Polizia ocale di Rodigo, Andrea Pollini – che sia giusti evidenziare come grazie a questa segnalazione si sia potuto sventare il furto. Altro elemento che merita di essere sottolineato è senza ombra di dubbio la fiducia che stiamo raccogliendo passo dopo passo da parte dei cittadini. Un elemento che insieme alla trasparenza del rapporto instaurato con le persone, ritengo sia fondamentale per accrescere il senso di sicurezza all’interno della nostra comunità. Insisto quindi, nel stimolare le persone a segnalarci comportamenti anomali o sospettosi affinché si possa intervenire ed evitare situazioni di pericolo per l’incolumità dei singoli e per il patrimonio personale e pubblico».