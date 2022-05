MTB – Lo Sporteven vince il Crosscountry di Viadana

Mantova Fine settimana di vittorie e piazzamenti per il ciclismo mantovano. Sabato, per quel che concerne le ruote grasse, a Riva del Garda (Tn) nella gara di prestigio internazionale Scott Bike Marathon, si sono messi in evidenza gli atleti del Chero Group Team Sfrenati. Nel percorso Marathon 6° assoluto di Andrea Clauser e 14° di Daniel Vincenzi, grazie a questi piazzamenti sono risultati rispettivamente 2° e 3° tra gli specialisti italiani. Nel percorso Extrem, invece, vinto dall’iridato in carica Andreas Seewald del Team Canyon e presenti i migliori atleti al mondo, positivi piazzamenti sono stati ottenuti da Nicola Risatti e Alessandro Forni. Anche la strada ha riservato qualche soddisfazione al ciclismo mantovano, in particolare per merito dei Giovanissimi del Mincio Chiese che a Caselle di Sommacampagna hanno conquistato il 3° posto con Beatrice Costa e il 10° con Diego Volpato nella G5, il 9° e il 10° nella G6 rispettivamente con Andrea Dalbosco e Lorenzo Atti. Domenica, restando tra i baby e ponendo l’attenzione al Crosscountry Città di Viadana, appuntamento organizzato dal Gioca in bici Oglio Po, ottime le prestazioni fornite dai portacolori dello Spoteven che si sono poi tradotte nel primo posto come società. Andando nei particolari nella G1: terzi Francesco Favalli e Celeste Padovan e 5° Nico Semeghini; nella G3: vittoria di Nicola Zerbinati e 3° posto di Alessio Azzolini; nella G4: 3° di Nathan Guerzoni e 4° di Giulio Zunica del Mincio Chiese; G5: 2ª Elisa Traldi e 5° Matteo Raisi; infine nella G6 2ª Beatrice Costantini. A Quattro Castella (Re) in evidenza, invece, sono stati i baby del Ciclo Club 77 che hanno conquistato: il 3° posto con Viola Mazzola nella G3 e con Giovanni Busca nella G5 mentre Adua Ghidini è giunta 4ª nella G6.

Parlando degli Esordienti, domenica Alessandro Marzocchi dell’Aspiratori Otelli si è piazzato 5° a Sesto S. Giovanni (Mi), Maria Acuti della Valcar e Irene Ferrari del Gioca in Bici Oglio Po hanno concluso al 5° posto a Maser (Tv) nelle rispettive categorie. A Illasi (Vr) Ludovico Affini del Mincio Chiese ha chiuso al 10° posto. Per la Mtb i ragazzi del presidente Gianluca Boselli si sono distinti all’Internazionale Xco Valceresio Bike. Tra gli Allievi brillante 6° posto di Matteo Morelli e 10° Federico Saccani del Mincio Chiese a Stagno Lombardo (Cr).

Paolo Biondo