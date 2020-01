Il Voice contest live del Verdi parla veronese

CURTATONE E’ stato il duetto tutto al maschile formato da Dario Tessari e Riccardo Leati, 32 e 31 anni, residenti in provincia di Verona a vincere il disco d’oro della voce: primo premio messo in palio dal Voice Contest live, concorso canoro ideato dall’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Curtatone: un appuntamento cresciuto di anno in anno e che lo scorso weekend ha registrato ancora una volta un grande successo.

Un concorso che ora darà la possibilità ai vincitori di realizzare un inedito con Cosmophonix production. I riconoscimenti non finiscono, però qui: a Giulia Anasatsio e Giulia Colasanto è andato rispettivamente il premio under 23 e over 23, mentre ad Eleonora Carnazaa, 20enne di Borgo Virgilio è andato il premio del pubblico.

Un grande successo decretato non solo dalla bravura dei partecipanti ma anche dai tanti presenti: ben 130, infatti, le persone che hanno assistito allo show condotto da Andrea Bresciani, dell’informagiovani di Curtatone al Teatro Giuseppe Verdi di Buscoldo.

Gli applausi non sono, però mancati nemmeno per lo spettacolo “Peter Punk”, il musical prodotto da “Teatro d’Asporto” di Mantova in collaborazione con la scuola di danza di Roverbella “Crescere danzando” andato in scena domenica. Una trentina i giovani – fra attori, cantanti, ballerini e musicisti – che hanno fatto emozionare e divertire il pubblico di bambini e famiglie presente in sala al “Verdi” di Buscoldo riuscendo a conquistare i ben 230 spettatori accorsi per l’occasione.

Valentina Gambini