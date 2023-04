Stradella – Messa in sicurezza incrocio: Anas pronta a finanziare rotatoria

SAN GIORGIO BIGARELLO La rotatoria all’incrocio tra la strada statale 10, la provinciale 71 Castelbelforte – Cadè e la via comunale Ghisiolo si farà. La conferma è arrivata ieri nel corso dell’incontro che il vicepresidente della Provincia Massimiliano Gazzani, accompagnato dal dirigente dell’Area Lavori pubblici e Trasporti dell’ente di via Principe Amedeo Antonio Covino e il sindaco del Comune di San Giorgio Bigarello Beniamino Morselli hanno avuto con il Capo unità Territoriale per la Lombardia di Anas Nicola Prisco.

I tecnici dell’amministrazione provinciale si occuperanno di tutto l’iter progettuale compresa la conferenza di servizi con l’acquisizione di tutti i pareri necessari e più in generale la Provincia sosterrà le spese di progettazione.

Il Comune, invece, seguirà ed elaborerà tutti gli strumenti di pianificazione per la conformità urbanistica mentre Anas si farà carico dei costi di realizzazione dell’opera, stimati in circa 1 milione e 200 mila euro.

Da parte di tutti è stata manifestata la massima disponibilità a rendere il più veloce possibile l’iter per arrivare quanto prima alla riqualificazione di un incrocio che purtroppo negli ultimi anni è stato teatro di diversi incidenti.

L’idea di realizzare una rotatoria in quel punto di intersezione delle tre arterie stradali è già di alcuni anni fa e la Provincia dispone già di uno studio di fattibilità.

Comprensibile la soddisfazione degli amministratori mantovani a partire dal sindaco di San Giorgio Bigarello Beniamino Morselli che ha dichiarato: «E’ dal 2017 che puntiamo alla risoluzione di questo nodo critico della viabilità comunale e adesso sembra essere vicina la svolta. Verrà finalmente messo in sicurezza un incrocio che è stato teatro di diversi sinistri. Più volte abbiamo cercato di ottenere un finanziamento e ora che la statale 10 è tornata nelle competenze di Anas abbiamo ritenuto fosse il momento di insistere per arrivare a concretizzare l’opera».

« Quando il collega sindaco di San Giorgio mi ha chiesto di interessarmi al problema ho subito preso contatti con l’ingegner Prisco di Anas che devo dire ha dimostrato immediatamente grande attenzione e sensibilità verso la nostra richiesta. Siamo in un tratto di viabilità ad alta percorrenza e dove la velocità di innesto è sempre piuttosto elevata ragione per cui la pericolosità è del tutto evidente. Ringrazio Anas a nome di tutta l’amministrazione provinciale per la disponibilità e collaborazione che ci ha sino ad ora fornito e come Provincia ribadiamo la volontà di lavorare insieme», ha aggiunto Gazzani.

Si tratta di un intervento atteso da tempo anche dai cittadini.