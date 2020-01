Il console cinese in visita a Mantova

MANTOVA Scambi culturali e commerciali, ma pure la possibilità di far conoscere meglio una piccola realtà come quella mantovana presso i grandi centri della Cina: questi e molti altri spunti sono emersi ieri nella sede della Provincia cittadina durante l’incontro tra il console cinese a Milano Song Xuefeng, a Mantova per una serie di appuntamenti istituzionali in occasione del Capodanno cinese che si svolge oggi, e il presidente della Provincia Beniamino Morselli.

Mentre il presidente ha illustrato le eccellenze locali, su tutte quelle culturali e gastronomiche, il console ha chiarito di trovarsi in città per motivi di amicizia, per conoscere meglio la realtà virgiliana e per avviare una fattiva collaborazione. Una attività dalle potenzialità enormi, tenendo conto che circa due milioni di turisti cinesi ogni anno visitano l’Europa. Ma Mantova resta ancora una meta di nicchia e volontà del diplomatico sarebbe ampliare la fama mantovana.

Italia e Cina portano in comune un patrimonio culturale e culinario di grande importanza e tradizione, la Cina offre tecnologie avanzatissime, il nostro Paese eccellenze preziose. Un incentivo su cui basare una collaborazione duratura, anche tenendo conto del fatto che il Made in Italy in Cina sia sempre più apprezzato.

Nella territorio mantovano la comunità cinese è assai diffusa e si prepara questa sera a festeggiare il Capodanno, che segna l’inizio del 2020, l’anno del topo.

All’incontro hanno partecipato anche il sindaco di Guidizzolo Stefano Meneghelli e una delegazione delle comunità cinese presente a Mantova e provincia. (iaia)