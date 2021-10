In versione originale arriva Ridley Scott con “The Last Duel”

MANTOVA Continuano all’ Ariston e Cinecity, con Original is Better, i film in lingua originale in contemporanea con l’uscita al cinema. Martedì 19 ottobre, alle 20.45, in versione originale 4K con sottotitoli in italiano ci sarà il nuovo film di Ridley Scott, The Last Duel, con protagonisti Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer e Ben Affleck.

Il film è l’adattamento cinematografico del romanzo storico del 2004 “L’ultimo duello” ed è ispirato a una storia vera. Nella Francia del XIV secolo, Marguerite de Thibouville, moglie del cavaliere Jean de Carrouges, afferma di essere stata stuprata dal miglior amico del marito, lo scudiero Jacques Le Gris. Jean allora sfida a duello l’amico e, per l’onore della moglie, combatterà l’ultimo duello di Dio legittimato dalla legge francese.

Il prossimo appuntamento della rassegna è il 2 novembre con Madres Parallelas, di Pedro Almodovar, in spagnolo sottotitolato in italiano.

Prezzo intero 7,50€; prezzo ridotto 6€. Supplemento prenotazione 1€. Informazioni e prenotazioni allo 0376.328139 e su www.cineview.it.