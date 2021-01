Volley Serie A1 femminile – Euromontaggi in palla nel test con Imola

PORTO MANTOVANO Primo impegno del 2021 per l’Euromontaggi Group. La squadra allenata da coach Biagio Marone, che ha ripreso ad allenarsi al completo da poco più di una settimana causa alcuni casi di positività riscontrati nella rosa, ha disputato un allenamento congiunto al Palasport di Via Gramsci contro le emiliane del Clai Imola, allenate dal duo Turrini e Morelli e partecipanti al medesimo campionato di B1. Si sono disputati 5 set, proprio quello di cui aveva bisogno la squadra della presidente Rossi, per mettere a punto schemi e situazioni di gioco. Molto combattuto l’incontro, con Marone che ha dovuto fare i conti con l’assenza della centrale Galiero ed ha impiegato durante la partita tutti gli elementi a sua disposizione.

Per la cronaca, il Porto l’ha spuntata 3-2 con parziali 25-20, 14-25, 25-22, 23-25, 15-6. Nel tabellino svettano i punteggi di Brignole (22 punti), seguita da Palumbo e Maghenzani che hanno segnato rispettivamente 15 e 14 punti.

Soddisfatto Marone al termine dell’incontro. «Ho avuto a disposizione tutta la rosa praticamente una settimana fa – spiega – mentre le nostre avversarie si allenano insieme da molto tempo, nonostante questo abbiamo tenuto bene il campo ed, anzi, abbiamo mostrato anche buone cose. Abbiamo bisogno di giocare tanto per trovare l’intesa, ma sono fiducioso, le ragazze rispondono bene e saremo pronti per l’inizio del campionato».