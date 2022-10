Festa della luce, al presidente della Provincia candela della speranza

MANTOVA \Quest’anno per celebrare la Festa della Luce, i bambini della scuola dell’infanzia paritaria “Casa dei bambini” di via Attilio Mori 13 a Mantova, hanno consegnato al Presidente della Provincia Carlo Bottani le candeline decorate da oro stessi con materiali di recupero. “Un piccolo gesto che accende speranza nei nostri cuori – ha sottolineato il numero uno dell’ente di Palazzo di Bagno accogliendo i bambini della sezione tre anni accompagnati dalle maestre Monica e Cristina -. Questi bambini rappresentano la nostra luce e quindi la nostra speranza per il futuro”.