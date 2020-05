CAMBIAGHI: UNDER 34 FONDAMENTALI A FAR RIPARTIRE NOSTRA REGIONE

MILANO E’ stato pubblicato il bando di Regione

Lombardia in collaborazione con Anci Lombardia ‘La Lombardia e’

dei giovani 2020′: sara’ possibile presentare le domande per la

seconda edizione dal 1° giugno fino al 31 luglio. Il

provvedimento regionale si rinnova rispetto all’edizione pilota

del 2019 e vuole realizzare interventi a favore dei giovani, per

promuovere partecipazione e inclusivita’ nei diversi contesti

territoriali regionali oltre all’autonomia personale e alle

attivita’ nella vita della comunita’.

TEMATICHE DI INTERVENTO – Nell’edizione 2020 i progetti dovranno

generare un effetto moltiplicatore sul territorio e prevedere

una sostenibilita’ a medio e lungo termine. Sono due i temi di

quest’anno: orientamento al lavoro e il sostegno nei periodi di

transizione. Oltre che la valorizzazione di reti, hub e spazi

pubblici di aggregazione giovanile con la rivitalizzazione delle

periferie e degli spazi pubblici normalmente destinate agli

under34.

Il bando prevede: un cofinanziamento regionale a fondo perduto

su interventi diretti a progettare percorsi di cittadinanza

attiva, valorizzando il protagonismo civico; lo sviluppo di

percorsi di valorizzazione del patrimonio dei territori e di

appartenenza a una comunita’, riconoscendo a ciascuno il ruolo

sociale.

1,3 MILIONI DI EURO PER I GIOVANI – “Il bando – ha detto

l’assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia, Martina

Cambiaghi – prevede uno stanziamento di 1.300.000 euro a favore

degli under 34. Da un lato per renderli protagonisti e,

dall’altro, per promuovere il territorio regionale. In questo

particolare momento storico il coinvolgimento dei giovani e’ piu’

che mai fondamentale, soprattutto per la ripresa dopo

l’emergenza sanitaria. Credo fortemente che il rilancio della

Lombardia dovra’ necessariamente passare attraverso la voglia e

l’impegno degli under 34”.

GIOVANI ESEMPIO DI PARTECIPAZIONE ATTIVA – “Nei due mesi di

‘lockdown’ – ha continuato Martina Cambiaghi – i giovani

lombardi non sono rimasti con le mani in mano e anche rimanendo

a casa e rispettando tutte le regole si sono distinti per la

loro voglia di fare. Sarebbe una grave perdita se tutto questo

patrimonio di conoscenze, buone pratiche e comportamenti

virtuosi andasse perso”.

“L’edizione di quest’anno – ha spiegato l’assessore – e’

fondamentale dopo l’esperienza pilota del 2019, che e’ stata

un’iniziativa che ha visto la partecipazione di oltre 300

soggetti che hanno presentato 37 proposte, di cui 27 ammesse al

finanziamento regionale”. “Portiamo in dote, inoltre, un

importante patrimonio di conoscenze dello scorso anno – ha

ricordato – gia’ consci del fatto che questo bando e’ una delle

risposte concrete che Regione Lombardia mette sul piatto dopo la

fine dell’emergenza Coronavirus per il rilancio attraverso i

nostri giovani”.

COINVOLGIMENTO GIOVANILE INDISPENSABILE – “Il coinvolgimento dei

giovani – ha continuato l’assessore Cambiaghi – e’ oggi piu’ che

mai fondamentale, soprattutto per la ripresa dopo l’emergenza

sanitaria. Un esempio che nelle ultime settimane si e’

concretizzato con la partecipazione attiva e la propositivita’

dei giovani soprattutto in questa fase di difficolta'”. “Basti

pensare – ha sottolineato – alle app, alla produzione

riconversione di attivita’ per creare le mascherine, all’utilizzo

di stampanti 3D per realizzare la componentistica per

dispositivi e respiratori”. “Il nostro intento – ha concluso

Cambiaghi – e’ quello di estendere queste buone pratiche e questi

comportamenti virtuosi e dare la possibilita’ ai Comuni di

ripartire grazie ai giovani”.

AMBITI E DURATA – I soggetti destinatari sono i giovani di eta’

compresa fra i 15 e i 34 anni che risiedono, studiano o lavorano

in Lombardia. Il bando dell’Assessorato a Sport e Giovani vuole

privilegiare il partenariato e soggetti beneficiari come Comuni,

in forma singola o associata; enti locali; istituzioni

scolastiche; altri soggetti pubblici e privati. In particolare,

i progetti devono essere presentati in forma di partenariato con

almeno tre soggetti che veda come capofila un Comune, Unione di

Comuni o Comunita’ montana in partnership con altri soggetti

pubblici e privati (associazioni giovanili, parrocchie,

fondazioni, associazioni di categoria) e istituzioni

scolastiche.