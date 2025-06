La Banda di Gazoldo domenica 15 a Campitello

GAZOLDO Dopo il successo ottenuto a fine maggio con la favola in musica a Grazie di Curtatone, la banda musicale di Gazoldo degli Ippoliti prosegue il proprio tour nei paesi limitrofi con la seconda data della rassegna concertistica bandistica “Quando la banda passò”, avente

come finalità la divulgazione della musica bandistica, sia originale per questa formazione sia trascritta per l’organico e proponendo repertori che intendono mettere in risalto le

potenzialità della formazione musicale ed interessare un pubblico eterogeneo. La rassegna

è realizzata grazie al contributo della Fondazione Comunità Mantovana Onlus a seguito

della partecipazione al bando “Cultura, Arte e Ambiente 2024”.

Il concerto, preceduto da una breve sfilata del gruppo, è in programma per Domenica 15

Giugno alle ore 21.00 in piazza Garibaldi a Campitello di Marcaria. In programma un

repertorio eterogeneo che spazia dalla musica degli anime giapponesi ai film di Bud Spencer e Terence Hill.

A dirigere il corpo bandistico è il maestro Luca Pettinato, direttore e compositore di musica

per banda diplomato in Composizione presso il Conservatorio “L. Campiani” di Mantova e in

Strumentazione per banda presso il Conservatorio “F. A. Bonporti” di Trento con il massimo

dei voti e la lode.

Presenterà la serata Alessandro Rigoni, mentre la regia audio è a cura di Simone Anguli.

L’evento è ad ingresso libero e in caso di maltempo verrà rimandato a data da destinarsi

entro il mese di ottobre 2025.

La formazione bandistica gazoldese ha avuto l’opportunità di esibirsi più volte in passato nel comune di Marcaria allietando le festività natalizie e alcune celebrazioni civili in

collaborazione con due importanti realtà musicali del territorio: Corale Discántica e

Accademia Musicale Harmonica di Cesole di Marcaria. Con quest’ultima, la scuola di musica

della banda musicale di Gazoldo organizza da sei anni una vacanza-studio, denominata

“Estivo Musicampo”, dedicata alla musica d’insieme dove si svolgono attività legate

all’apprendimento, alla pratica e alla promozione musicale per i giovani di età compresa tra

gli 8 e i 18 anni che suonano uno strumento a fiato o a percussione. L’iniziativa, per

quest’anno, è in programma dal 20 al 27 luglio 2025 presso la casa alpina “Paolo Cabrini” a

Spiazzi di Caprino Veronese.

Per conoscere nel dettaglio questa iniziativa e tutte le attività che la banda musicale di

Gazoldo degli Ippoliti organizza, è possibile seguirla su Facebook, Instagram ed il sito

internet www.bandamusicalegazoldo.it