Elena Turchi nuova segretaria Nidil Cgil di Mantova

Elena Turchi è la nuova segretaria di Nidil Cgil Mantova, il sindacato che si occupa dei lavoratori somministrati e cosiddetti atipici come collaboratori e autonomi. Eletta ieri nel corso dell’assemblea tenutasi nella sede della Cgil di Mantova, la nuova segretaria sostituisce Gloria Pavesi che è stata chiamata a ricoprire un altro incarico all’interno dell’organizzazione di via Altobelli.

Per Elena Turchi si tratta di un ritorno visto che è entrata in modo strutturale nella Camera del Lavoro di Mantova nel 2020 come coordinatrice del Nidil. Alla fine del 2021 è entrata in Flai dove si è occupata di industria alimentare, artigianato alimentare e tutela individuale dei lavoratori del comparto agricolo. Attivista fin dalle scuole superiori nella Rete degli studenti medi di Modena, la neo segretaria di Nidil ha ricoperto vari ruoli in questa organizzazione, mentre nel 2019 è stata eletta come rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione dell’università degli studi di Bologna, dove ha frequentato la facoltà di Scienze Politiche.