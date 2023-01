La chiesa di San Giorgio Martire ospita il concerto di fine festività

BREDA Domani alle 16.30 con ingresso libero, si terrà l’ormai tradizionale concerto di chiusura delle festività natalizie nella magnifica chiesa di San Giorgio Martire di Breda Cisoni. Saranno eseguite musiche di J. S. Bach, G. F. Haendel, C. B. Balbastre e W. A. Mozart e tradizionali natalizie tra cui Adeste Fideles, Minuit Cretienne e Stille Nacht. Protagonisti del concerto, oltre all’organo Cavalletti, saranno la soprano Nadia Mantelli e l’organista Simone Serra. Per chi fosse interessato alle 15.30, prima del concerto, si potrà partecipare alla visita guidata della chiesa a cura del Parroco Don Samuele Riva. Nadia Mantelli, soprano, si è diplomata al Conservatorio Martini di Bologna sotto la guida del M. Magiera. Inizia la sua attività artistica vincendo il concorso A. Belli a Spoleto dove apre la stagione operistica con Stabat Mater di Pergolesi diretto dal M. Palleschi. Riveste ruoli da protagonista ne la tragedia di Carmen, Il ballo delle ingrate, di cui incide un’edizione per la NuovaEra, Elisir D’amore e La bella verità di N. Piccinni. Frequenta i corsi di perfezionamento del repertorio mozartiano alla Wiener Kammeroper e si esibisce presso il Teatro comunale di Bologna ne La cambiale di matrimonio e L’occasione fa l’uomo ladro. Partecipa alla stagione d’opera del teatro di Budapest e incide il Requiem di Luchesi (prima mondiale) per la Tactus. Il suo repertorio è molto vasto, da Monteverdi a Berio, e spazia dal teatro alla musica da camera ai lieder. Simone Serra ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna, diplomandosi in Organo e composizione organistica sotto la guida della prof.ssa Filippi è in composizione seguendo i corsi dei prof.ri B. M. Furgeri, I. Vandor, L. Macchi. Presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna si è laureato in Dams Ha partecipato a vari corsi di interpretazione organistica e organologia e si è esibito in rassegne su organi storici. È organista alla parrocchiale di Anzola Emilia.