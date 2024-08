La grande notte delle Stelle della lirica al parco Sigurtà

VALEGGIO Sono tornate a brillare nel cielo di uno dei parchi più belli al mondo le Stelle della Lirica: nella serata di lunedì 19 agosto, nel palcoscenico naturale del Parco Giardino Sigurtà si sono esibiti cantanti di fama internazionale accompagnati dall’Orchestra dei Colli Morenici, diretta dal maestro e compositore Giuseppe Vaccaro.

13 brani per quasi due ore di concerto hanno allietato mille spettatori, tra melomani e appassionati: il soprano vicentino Claudia Pavone ha emozionato il pubblico con brani come Un bel dì vedremo dalla Madama Butterfly e Vissi d’arte da Tosca, mentre il baritono toscano Devid Cecconi ha aperto la serata con il Prologo dei Pagliacci per poi esibirsi in duetto con il tenore genovese Alessandro Fantoni in Tu cà nun chiagne. Fantoni è stata una sorpresa della serata: era previsto infatti la presenza di Marco Berti che tuttavia ha comunicato attraverso un simpatico video che impegni imprevisti di lavoro lo trattenevano a Seoul.

E poi brani come Granada, Tu che m’hai preso il cuor hanno allietato la serata, riscuotendo consenso e applausi.

Spazio anche ai giovani con l’esibizione di Anna Ciprian, cantante emergente valeggiana che ha mostrato le doti canore al “suo” pubblico.

A fare gli onori di casa, il proprietario del Parco, Giuseppe Inga Sigurtà, che ha manifestato la soddisfazione di ospitare un evento così prestigioso e ringraziato tutti coloro che lo hanno reso possibile, dall’associazione Arti e Mestieri, che da anni organizza con impegno e dedizione questo evento in collaborazione con la Proloco di Valeggio e per l’edizione 2024 con il patrocinio del Comune, agli sponsor, mentre Fabio Ciprian, ha vestito i panni del conduttore con Irene Frigo che ha introdotto al pubblico le canzoni d’opera.

Anche il primo cittadino di Valeggio s/M, Alessandro Gardoni, ha accolto a Valeggio gli spettatori e ringraziando l’Associazione e la proloco per il grande lavoro, ha sottolineato il fatto di quanto sia stata un’occasione unica scoprire di sera, quindi in un orario inconsueto, le meraviglie del Parco Sigurtà.

In platea anche l’Assessore alle manifestazioni del Comune di Valeggio s/M, Bruna Bigagnoli, la dott.ssa Lucrezia Loizzo, Viceprefetto di Verona, il tenore Giorgio Misseri, protagonista di Stelle della Lirica edizione 2022, e ovviamente tanti appassionati, alcuni presenti fin dalla prima edizione.

Tuttavia, il calendario eventi del Parco continua con altre imperdibili manifestazioni: prossimo appuntamento il Magico Mondo del Cosplay del 31 agosto – 1 settembre.