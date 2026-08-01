Calcio Serie B – Il mercato del Mantova: Maggioni va alla Juve Stabia, giorni decisivi per Dembélé

Mantova Il weekend in casa Mantova è iniziato con il botto. Nella giornata di giovedì al ds Brutti è arrivata la chiamata della Juve Stabia per Tommaso Maggioni (in foto). Nel giro di poche ore la trattativa è decollata e mancano solo gli ultimi dettagli. L’ufficialità del trasferimento del difensore a Castellammare di Stabia è attesa lunedì. Per Maggioni, che firmerà un biennale, si tratta di un ritorno con le Vespe dopo l’esperienza della stagione 2022/23 dove aveva collezionato 36 presenze e 2 gol prima di trasferirsi proprio in riva al Mincio. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il classe 2001, appena diventato neo papà del piccolo Edoardo, era rimasto uno dei pochi giocatori reduce assieme a Trimboli, Bragantini, Wieser e Radaelli, della storica cavalcata dalla C alla B. In maglia biancorossa il difensore, grazie anche alla sua duttilità (può giocare a destra, a sinistra o centrale) ha collezionato 77 presenze, 5 gol e 4 assist in tre stagioni.

In entrata invece l’affare Dembélé si potrebbe chiudere la settimana prossima. Brutti è al lavoro con il Torino e la formula per riportarlo in riva al Mincio sarebbe quella prestito con riscatto. L’obiettivo della società è quello di rinforzare la rosa con giocatori di livello. In uscita invece, lunedì è attesa la fumata bianca per Fiori al Cesena: prestito con obbligo al primo punto del girone di ritorno. Pronto per lui un biennale. Secondo fonti di radiomercato, la Cremonese sarebbe tornata sotto per Trimboli, a cui la società di viale Te avrebbe proposto un triennale, non più biennale, come rinnovo.