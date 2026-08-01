Violenta aggressione in Piazza Broletto a Mantova: identificati e denunciati altri quattro giovani del “branco”

MANTOVA. Continua a delinearsi la rete dei responsabili della brutale aggressione avvenuta nella notte del 7 giugno scorso in Piazza Broletto, nel pieno centro cittadino. Le serrate attività d’indagine condotte dagli agenti della Squadra Mobile hanno infatti portato al deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di altri quattro giovani, che si aggiungono ai sei già identificati e denunciati lo scorso 19 giugno.

La ricostruzione del pestaggio

L’attività investigativa, basata su un’approfondita ricostruzione dei fatti, ha permesso agli inquirenti di fare piena luce sulle singole fasi del pestaggio. Gli investigatori sono riusciti ad attribuire le precise condotte e responsabilità individuali ai nuovi membri del gruppo individuati.

La violenta azione del “branco” si era consumata ai danni di un ragazzo e di due donne che in quel momento si trovavano seduti ai tavolini all’aperto del bar Lasagna. Proprio in seguito a questo grave episodio, lo scorso 15 giugno il Questore di Mantova aveva disposto la sospensione della licenza dell’esercizio commerciale ai sensi dell’articolo 100 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Il contrasto alla criminalità giovanile

Con questi ultimi quattro deferimenti sale così a dieci il numero totale dei giovanissimi finiti nel registro degli indagati per il raid di quella notte. Le indagini della Polizia di Stato confermano il costante impegno sul territorio mantovano nel contrasto ai fenomeni di criminalità giovanile e a tutte quelle condotte che compromettono la sicurezza e l’ordine pubblico.