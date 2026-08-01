Bagnino si finge fisioterapista e apre uno studio in una palestra: denunciato dai Carabinieri del Nas

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – Aveva chiesto, ed ottenuto in affitto un locale posto all’interno di una palestra in Castiglione delle Stiviere. In questo locale, un 36enne del luogo, avrebbe effettuato delle prestazioni di specifica competenza del fisioterapista, utilizzando anche apparecchiatura di tecarterapia. Peccato però che non fosse in possesso del titolo autorizzativo, ma solo del diploma di massaggiatore capo bagnino. Il finto fisioterapista è stato scoperto dai Carabinieri del N.A.S. (Nucleo Antisofisticazione e Sanità) di Cremona, durante un controllo operato in una palestra in Castiglione delle Stiviere. Per tale motivo il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di esercizio abusivo della professione di fisioterapista.