Lascia la fidanzata, lei crede che si voglia suicidare e chiama i carabinieri

QUISTELLO – Un messaggio ricevuto via WhatsApp ha fatto allarmare una donna: il suo uomo, dopo aver inviato un messaggio, nel quale faceva intendere di “volerla fare finita”, ha fatto allarmare la donna che, disperata, ha contattato il 112.

L’operatore in turno presso la centrale operativa della Compagnia di Gonzaga, ricevuta la richiesta di intervento, attivava immediatamente la pattuglia della Stazione di Quistello e la pattuglia della vicina Stazione di San Benedetto Po. La fortuna ha voluto che il capo equipaggio della pattuglia dei Carabinieri di Quistello conoscesse “l’aspirante suicida”: conoscendo il soggetto, i Carabinieri si recavano direttamente a casa dell’uomo, che apriva la porta tranquillamente senza far palesare ai militari nessuna azione particolare.

L’uomo, dialogando con il Carabiniere suo conoscente, ammetteva di aver inviato un messaggio alla sua ragazza, ma spiegava che la dicitura “farla finita” era da intendersi che avrebbe interrotto la sua relazione amorosa.

Probabilmente l’amata, responsabile forse di un amore a senso unico, ha mal interpretato il messaggio, attivando così la procedura di chi intende terminare la sua esistenza terrena.

Possiamo dire una storia a lieto fine, ma meno a lieto fine per la donna che dovrà farsi una ragione e indirizzare la freccia di Cupido su un’altra persona.