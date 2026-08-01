Mantova, scontro frontale in viale della Favorita: 34enne positivo alla cocaina dopo l’incidente

MANTOVA. Un grave sinistro stradale si è verificato nella notte del 28 giugno scorso in viale della Favorita a Mantova, dove due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. Il bilancio dell’incidente, oltre ai danni materiali, vede ora un uomo denunciato a piede libero per guida in stato di alterazione psicofisica.
La dinamica e i rilievi
L’impatto ha visto scontrarsi una Opel Corsa, alla cui guida si trovava un giovane di 19 anni residente a Borgo Virgilio, e una Opel Astra, condotta da un cittadino tunisino di 34 anni domiciliato a Mantova.
I rilievi planimetrici e la gestione della viabilità sono stati eseguiti dai militari della Sezione Radiomobile di Mantova.
I risultati degli esami e il provvedimento
A seguito dello scontro, il conducente 34enne è stato accompagnato presso l’ospedale civile “Carlo Poma” di Mantova per gli accertamenti clinici di rito. Gli esami tossicologici eseguiti dai sanitari hanno dato esito positivo alla cocaina.